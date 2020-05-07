Госбанки оценили спрос на кредиты по госпрограмме

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Дешевые кредиты пользуются спросом, однако не все предприниматели могут выполнить условия

Спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс сложно назвать массовым. Об этом РБК-Украина сообщили в государственных банках.

Госбанки начали первыми работать с программой "5-7-9". К концу апреля Фонд развития предпринимательства одобрил 17 заявок банков, которые изъявили желание приобщиться к программе, из них 4 - государственные банки

В Ощадбанке рассказали РБК-Украина, что за три месяца с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9" у них выдали около 140 кредитов на сумму свыше 87 млн гривен. Средняя сумма кредита составляет 640-670 тысяч гривен, а срок - от 3 до 5 лет.

"Спрос на программу высокий. Ключевой момент для удовлетворения заявки на кредит - она должна соответствовать условиям программы. Предприниматели должны предоставить качественные кредитные заявки, свои бизнес-планы и идеи для их реализации", - отметили изданию в пресс-службе госбанка.

То, что спрос на кредиты высокий, подтверждает руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев. По его словам, с февраля банк получил более 5 тысяч согласий от клиентов на рассмотрение заявок.

"Однако из-за того, что программа касалась только инвестиционных проектов (покупка основных средств) и работает только с залогом - из этого количества согласий только 1160 клиентов пока предоставили полные пакеты документов по кредитам", - отметил Клюев.

Программа "5-7-9" построена, в первую очередь, как программа стимулирования предпринимательства, но не сжигание денег, говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Перед банками стоит вопрос выдачи кредитов тем заемщикам, которые потом способны их вернуть. А бюджет лишь компенсирует разницу в ставке. Кредитование неперспективных проектов могло бы в разы увеличить объемы выдачи таких займов, но прилетело бы потом бумерангом на плечи налогоплательщиков в виде убытков для государственных банков", - разъясняет эксперт.

Напомним, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9" была запущена в феврале 2020 года. Изначально планировалось, что по ней можно будет получить до 3 млн гривен на 5 лет по ставке 5%, если годовой доход претендента на кредит не превышает 50 млн гривен, и при условии создания новых рабочих мест. Без новых рабочих мест при таком же доходе предлагалась ставка 7%, а при доходе от 50 до 100 млн гривен - 9%.

В правительстве прописали перечень инвестиционных целей, на которые бизнес может потратить льготный кредит. А сам предприниматель должен профинансировать не менее 20% проекта, на который ему нужны деньги.

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.