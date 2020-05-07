Держбанки оцінили попит на кредити за держпрограмою

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Дешеві кредити користуються попитом, проте не всі підприємці можуть виконати умови

Попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим. Про це РБК-Украина повідомили в державних банках.

Держбанки першими почали працювати з програмою "5-7-9". До кінця квітня Фонд розвитку підприємництва схвалив 17 заявок банків, які виявили бажання долучитися до програми, з них 4 - державні банки

В Ощадбанку розповіли РБК-Україна, що за три місяці з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9" у них видали близько 140 кредитів на суму понад 87 млн гривень. Середня сума кредиту становить 640-670 тисяч гривень, а термін - від 3 до 5 років.

"Попит на програму високий. Ключовий момент для задоволення заявки на кредит - вона повинна відповідати умовам програми. Підприємці повинні надати якісні кредитні заявки, свої бізнес-плани та ідеї для їх реалізації", - зазначили виданню в прес-службі держбанку.

Те, що попит на кредити високий, підтверджує керівник напрямку малого і середнього бізнесу ПриватБанку Сергій Клюєв. За його словами, з лютого банк отримав понад 5 тисяч згод від клієнтів на розгляд заявок.

"Однак через те, що програма стосувалася тільки інвестиційних проектів (придбання основних засобів) і працює тільки з заставою - з цієї кількості погоджень тільки 1160 клієнтів поки надали повні пакети документів по кредитах", - зазначив Клюєв.

Програма "5-7-9" побудована, в першу чергу, як програма стимулювання підприємництва, але не спалювання грошей, каже фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"Перед банками стоїть питання видачі кредитів тим позичальникам, які потім здатні їх повернути. А бюджет лише компенсує різницю у ставці. Кредитування неперспективних проектів могло б в рази збільшити обсяги видачі таких позик, але прилетіло б потім бумерангом на плечі платників податків у вигляді збитків для державних банків", - роз'яснює експерт.

Нагадаємо, держпрограма "Доступні кредити 5-7-9" була запущена в лютому 2020 року. Спочатку планувалося, що по ній можна буде отримати до 3 млн гривень на 5 років за ставкою 5%, якщо річний дохід претендента на кредит не перевищує 50 млн гривень, і за умови створення нових робочих місць. Без нових робочих місць при такому ж доході пропонувалася ставка 7%, а при доході від 50 до 100 млн гривень - 9%.

В уряді прописали перелік інвестиційних цілей, на які бізнес може витратити пільговий кредит. А сам підприємець повинен профінансувати не менше 20% проекту, на який йому потрібні гроші.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.