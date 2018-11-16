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Держаудитслужба виявила у роботі "Укравтодору" порушень на 190 млн грн

Новини » Транспорт    16.11.2018 - 20:46
Держаудитслужба виявила у роботі "Укравтодору" порушень на 190 млн грн
Ілюстративне фото (ukravtodor.gov.ua)

Основною причиною порушень є недоліки у системі контролю якості в обласних службах автодоріг

За результатами перевірки Державної аудиторської служби витрат "Укравтодору" виявили порушень на 190 мільйонів гривень, з яких понад 130 мільйонів - пов’язані з виконанням ремонтно-будівельних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держаудитслужби.

Як зазначається, найбільше порушень виявлено контрольними заходами у Службі автомобільних доріг в Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Луганській, Полтавській та Львівській областях.

При цьому основною причиною порушень є недоліки у системі контролю якості в обласних службах автодоріг.

"Зокрема підрядна організація, яка здійснювала ремонт дороги в Миколаївській області, не змогла підтвердити влаштування асфальтобетонної суміші, виготовленої з використанням модифікованого бітуму. Відсутність сертифікатів відповідності, інших необхідних документів свідчить про використання суміші невідповідного складу, за яку сплачено 65 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що посадовця "Укравтодору" затримали на хабарі у 650 тис. гривень.

Начальник Центру асфальтобетонів і органічних в'яжучих Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені Шульгіна, що входить у структуру Державного агентства автомобільних доріг України, вимагав та отримав від представника приватного товариства хабар у сумі 650 тис. гривень.

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