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Госагентство спорта возглавит Сергей Левчук

Новости » Политика     17.02.2020 - 14:47
Госагентство спорта возглавит Сергей Левчук
Фото: Сергей Левчук (facebook com karate ua)

В конкурсе на должность главы агенства участвовали 27 кандидатов

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавит Государственное агентство спорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского в Telegram.

По его словам, в скором времени в Украине появится Государственное агентство спорта.

"Вскоре должна появиться новоучрежденное Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук ", - говорится в сообщении.

При этом министр культура отметил, что главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик Минкультуры: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм, реформа спорта, строительство современной спортивной инфраструктуры.

Напомним, ранее Владимир Бородянский выступил против разделения Министерства культуры, молодежи и спорта. По его словам, в объединении министерств была рациональная составляющая.

Кроме того, в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, которое сейчас объединено с Министерством по делам ветеранов.

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