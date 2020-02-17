Держагентство спорту очолить Сергій Левчук

Фото: Сергій Левчук (facebook com karate ua)

У конкурсі на посаду голови агенства брали участь 27 кандидатів

Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського Telegram.

За його словами, незабаром в Україні з'явиться Державне агентство спорту.

"Незабаром має з'явитися новостворене Державне агентство спорту і буде призначений його керівник. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів. Переможцем конкурсу визнаний Сергій Левчук ", - йдеться в повідомленні.

При цьому міністр культура зазначив, що головним пріоритетом новоствореного агентства буде реалізація політик Мінкультури: якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор, реформа спорту, будівництво сучасної спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Володимир Бородянський виступив проти поділу Міністерства культури, молоді і спорту. За його словами, об'єднання міністерств була раціональна складова.

Крім того, в Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій, яке зараз об'єднано з Міністерством у справах ветеранів.