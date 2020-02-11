ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бородянский выступил против разделения Минкульта, молодежи и спорта

Новости » Политика     11.02.2020 - 12:08
Бородянский выступил против разделения Минкульта, молодежи и спорта
Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Бородянский намерен завершить реформу нового министерства  

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает против разделения его министерства. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в объединении министерств была рациональная составляющая. Он также прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского разделить ранее объединенные министерства.

"Мы прошли большой путь сейчас. Мы полгода делали слияние министерств, создали агентства. Мы скоро закончим реформу министерства и полностью отделим политику от реализации, ведь по нашим подсчетам ранее министерство на 80% занималось реализацией и только на 20% созданием политик и правил… Смена этой парадигмы минимум на три месяца отбросит нас назад", - отметил Бородянский.

Он также уточнил, что будет сопротивляться разделению министерства.

"Премьеру я говорил. Я объяснял свою позицию, она рациональная, здесь нет нерациональной составляющей… он услышал мои аргументы и сказал, что мы продолжим консультации", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, которое сейчас объединено с Министерством по делам ветеранов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что пока не планируют разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На доработку закона о дезинформации уйдет два месяца, - Бородянский Минкульт исключает пересмотр "языкового закона" и квот на ТВ
Новости Украины Министерство культурыминистерствоВладимир Бородянский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь