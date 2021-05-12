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Горят синагоги, магазины, автомобили: в пригороде Тель-Авива усилились беспорядки

Автор: Артур Родивилов

В пригороде Тель-Авива горят три синагоги и многочисленные магазины, подожжены десятки автомобилей. Беспорядки усилились на фоне обстрела боевиками города.

Об этом сообщает Times of Israel.

Полиция вывозит напуганных еврейских жителей из домов в Лоде.

Некоторые жители избегают использования общественных укрытий во время ракетных сирен, опасаясь нападения мафии.

Также сообщается, что неизвестные бросают камни в машины арабских и еврейских жителей.

Мэр Лода в экстренном обращении заявил, что контроль над городом потерян и потребовал от премьер-министра Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести войска.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

После обстрела стало известно о погибших и пострадавших. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

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