Горять синагоги, магазини, автомобілі: у передмісті Тель-Авіва посилилися заворушення

У передмісті Тель-Авіва горять три синагоги і численні магазини, підпалені десятки автомобілів. Заворушення посилилися на тлі обстрілу бойовиками місто.
Про це повідомляє Times of Israel.
Поліція вивозить наляканих єврейських жителів з будинків у Лоді.
Деякі жителі уникають використання громадських укриттів під час ракетних сирен, побоюючись нападу мафії.
Також повідомляється, що невідомі кидають каміння в машини арабських і єврейських жителів.
Мер Лода в екстреному зверненні заявив, що контроль над містом втрачений і вимагає від прем'єр- міністра Нетаньяху оголосити надзвичайний стан і ввести війська.
Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.
Після обстрілу стало відомо про загиблих і постраждалих. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.