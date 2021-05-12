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Горять синагоги, магазини, автомобілі: у передмісті Тель-Авіва посилилися заворушення

Автор: Артур Родивилов

У передмісті Тель-Авіва горять три синагоги і численні магазини, підпалені десятки автомобілів. Заворушення посилилися на тлі обстрілу бойовиками місто.

Про це повідомляє Times of Israel.

Поліція вивозить наляканих єврейських жителів з будинків у Лоді.

Деякі жителі уникають використання громадських укриттів під час ракетних сирен, побоюючись нападу мафії.

Також повідомляється, що невідомі кидають каміння в машини арабських і єврейських жителів.

Мер Лода в екстреному зверненні заявив, що контроль над містом втрачений і вимагає від прем'єр- міністра Нетаньяху оголосити надзвичайний стан і ввести війська.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

Після обстрілу стало відомо про загиблих і постраждалих. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.

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