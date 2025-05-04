Горять будинки та авто, є постраждалий: що відомо про наслідки дронової атаки на Київ

За останніми даними, падіння уламків збитих в результаті роботи ППО ворожих безпілотників фіксують у трьох районах столиці: в Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Наразі офіційної інформації щодо можливих постраждалих немає, дані уточнюються та встановлюються.

За словами чиновника, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Крім того, в цьому ж районі за іншою адресою горить 7 автомобілів.

"Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку". - розповів начальник КМВА.

Крім того, повідомив він, в Святошинському районі "внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках".

Оновлено: відбій тривоги, відео пожежі

О 00:21 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги, оголошеної через дронову атаку.

Додамо, що в мережі були оприлюднені кадри сильної пожежі у столичній багатоповерхівці на верхніх поверхах. На відео видно пожежу машину, яка прибула на виклик для ліквідації наслідків пожежі.

Крім того, за непідтвердженою інформацію від місцевих пабліків, займання було на території ТРЦ Dream Town в Оболонському районі.

Оновлено: відомо про постраждалого

У Києві вже є одне звернення до медиків на тлі дронової атаки, розповів мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

Він уточнив, що це сталося у Святошинському районі, і що "допомогу медики надали на місці".

Вибухи в Києві через удар дронів

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів з боку російських окупантів дронами-камікадзе.

Вже вночі у неділю у Києві було чути кілька вибухів на тлі дронової атаки. Представники місцевої влади розповіли про роботу ППО у столиці. Ворожі безпілотники фіксувалися у різних районах міста.

Додамо, що у Київській області також розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони через ударні безпілотники ворога.

Також ми писали, що у ніч з 3 на 4 травня у Черкасах на тлі дронової атаки також пролунало кілька вибухів. Начальник ОВА розповів про роботу ППО.