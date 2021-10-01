Горсовет Владимир-Волынского поддержал переименование города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного городского совета .

Сообщается, что за проект решения о поддержке инициативы по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир" проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, кроме одного.

Согласно проекту, теперь должно быть инициировано ходатайство перед Волынским областным советом о внесении представления в Верховную Раду Украины о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия.