Міськрада Володимир-Волинського підтримала перейменування міста

Міська рада Володимир-Волинського підтримала ініціативу про перейменування міста. Стародавнє місто на заході України отримає історичну назву "Володимир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевої міської ради .

Повідомляється, за що проект рішення про підтримку ініціативи щодо повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви "Володимир" проголосували всі присутні на сесії депутати, крім одного.

Згідно з проектом, тепер має бути ініційоване клопотання перед Волинською обласною радою про внесення подання до Верховної ради України про повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви.