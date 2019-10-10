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Горсовет Львова выступил против "формулы Штайнмайера"

Новости » Политика    10.10.2019 - 13:50
Горсовет Львова выступил против "формулы Штайнмайера"
Фото: Горсовет Львова выступил против "формулы Штайнмайера" (city-adm.lviv.ua)

"За" соответствующее решение проголосовало 47 городских избранников

Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и Верховной Раде относительно согласования "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"За" соответствующее решение проголосовало 47 городских избранников. Согласно тексту обращения, Львов требует, чтобы любые переговоры по достижению мира в государстве проводились с учетом интересов безопасности Украины и мнения ее защитников.

"Все мы хотим мира. Но мир в любой способ - недопустим. Мир на основе формулы, которая поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавших свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население, является преступлением против граждан страны", - отмечается в обращении.

В обращении подчеркивается, что договоренности предусматривают взаимные уступки, но совершенно неприемлемы любые компромиссы в таких вопросах:

  • отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад;
  • проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины;
  • предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципа территориальной целостности и унитарности государства.

Напомним, ранее Херсонский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной рады по недопущению реализации "формулы Штайнмайера". Также против имплементации "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Ровенского, Ивано-Франковского, Львовского, Херсонского, Тернопольского областных советов, а также в Сумском и Кропивницком городском совете.

Также РБК-Украина сообщало, что представительство НАТО в Украине поддержало подписание "формулы Штайнмайера". По словам главы альянса в Украине Александра Винникова, такой шаг является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

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