ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міськрада Львова виступила проти "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    10.10.2019 - 13:50
Міськрада Львова виступила проти "формули Штайнмайера"
Фото: Міськрада Львова виступив проти "формули Штайнмайера" (city-adm.lviv.ua)

"За" відповідне рішення проголосувало 47 міських обранців

Львівська міська рада проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Зеленського, Кабміну та Верховної Ради щодо погодження "формули Штайнмайера". Про це повідомляє прес-служба міськради.

"За" відповідне рішення проголосувало 47 міських обранців. Згідно з текстом звернення, Львів вимагає, щоб будь-які переговори щодо досягнення миру в державі проводилися з урахуванням інтересів безпеки України і думки її захисників.

"Усі ми прагнемо миру. Але мир у будь-який спосіб - недопустимий. Мир на основі формули, яка поставить знак рівності між героїчними захисниками цілісності держави, що віддали свої життя за Україну, та найманими бойовиками, що вбивали, катували і грабували мирне населення, є злочином проти громадян нашої країни", - наголошується у зверненні.

У зверненні наголошується, що домовленості передбачають взаємні поступки, але абсолютно неприйнятні будь-які компроміси в таких питаннях:

  • відведення українських військ з облаштованих укріплень, відступ назад;
  • проведення виборів на території ОРДЛО за відсутності контролю над цими територіями владою України;
  • надання будь-якої форми особливого статусу цієї території, що буде суперечити чинній Конституції України та принципу територіальної цілісності та унітарності держави.

Нагадаємо, раніше Херсонська міська рада прийняла звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної ради щодо недопущення реалізації "формули Штайнмайера". Також проти імплементації "формули Штайнмайера" виступили депутати Рівненської, Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Тернопільської обласних рад, а також в Сумській і Кропивницькій міській раді.

Також РБК-Україна повідомляло, що представництво НАТО в Україні підтримало підписання "формули Штайнмайера". За словами глави альянсу в Україні Олександра Віннікова, такий крок є єдиним шляхом до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

У РФ назвали нереалістичним намір Зеленського обговорювати Крим у нормандському форматі Прес-марафон Зеленського: онлайн
Новини України формула ШтайнмаєраЛьвівВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся