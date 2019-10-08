Депутаты Ровенского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера"

Фото: Ровенский облсовет (http://oblrada.rv.ua)

Депутаты проголосовали за обращение к президенту и Верховной Раде

Ровенский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому по недопущению реализации "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

За проголосовали все 45 депутатов, присутствовавших в зале. Первоначально документ назывался "Об обращении Ровенского областного совета к президенту Украины о недопущении реализации "формулы Штайнмайера", которая является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", но затем слово "недопущение" из текста убрали.

Ровенский облсовет уже пытался принять это обращение 3 октября, но тогда не удалось собрать кворум.

Ранее депутаты Ивано-Франковского, Львовского, Херсонского, Тернопольского облсоветов, а также Сумского и Кропивницкого горсоветов выступили против имплементации "формулы Штайнмайера".

Напомним, в Запорожье активисты объявили о создании "штаба сопротивления капитуляции", в который вошли более 10 волонтерских, ветеранских и партийных организаций.

Также РБК-Украина сообщало, что Хмельницкий областной совет принял обращение о недопустимости принятия "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе.