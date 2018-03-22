Горсовет Львова утвердила перечень дат, в которые рядом с государственным решено поднимать красно-черный флаг
Горсовет Львова постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Львова.
"У нас есть большое уважение и мы чтим наш национальный флаг. Мы также имеем уважение к флагу нашей освободительной борьбы. У нас сейчас день единства. Никто никогда не имеет права нас с вами поссорить. Прошу иметь уважение друг к другу всегда", - сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.
Как отмечается, решение об использовании красно-черного флага поддержали 59 депутатов.
Так, местные депутаты утвердили перечень дат, в которые рядом с государственным решено поднимать красно-черный флаг:
"Определить, что во время пленарных заседаний городского совета рядом с государственным флагом Украины и флагом совета в дни, определенные в приложении к этому постановлению, в сессионном зале городского совета устанавливается красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа", - говорится в тексте соответствующего постановления.
Напомним, ранее сообщалось, что горсовет Тернополя постановила вместе с государственным поднимать красно-черный флаг.