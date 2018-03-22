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Интервью

Горсовет Львова постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

НовостиПолитика    22.03.2018 - 12:52
Фото: горсовет Львова (city-adm.lviv.ua)
Фото: горсовет Львова (city-adm.lviv.ua)

Горсовет Львова утвердила перечень дат, в которые рядом с государственным решено поднимать красно-черный флаг

Горсовет Львова постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Львова.

"У нас есть большое уважение и мы чтим наш национальный флаг. Мы также имеем уважение к флагу нашей освободительной борьбы. У нас сейчас день единства. Никто никогда не имеет права нас с вами поссорить. Прошу иметь уважение друг к другу всегда", - сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

Как отмечается, решение об использовании красно-черного флага поддержали 59 депутатов.

Так, местные депутаты утвердили перечень дат, в которые рядом с государственным решено поднимать красно-черный флаг:

  • День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры - 1 января,
  • Создание ОУН - 3 февраля,
  • Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича - 5 марта,
  • День памяти жертв политических репрессий - 21 мая,
  • Праздник Героев - четвертое воскресенье мая,
  • День рождения полковника Армии УНР, первого председателя Провода ОУН Евгения Коновальца - 14 июня,
  • Провозглашения Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, председателя Секретариата УГВР Романа Шухевича - 30 июня,
  • Создание УВО - 30 июля,
  • День защитника Украины, день создания УПА - 14 октября.

"Определить, что во время пленарных заседаний городского совета рядом с государственным флагом Украины и флагом совета в дни, определенные в приложении к этому постановлению, в сессионном зале городского совета устанавливается красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа", - говорится в тексте соответствующего постановления.

Напомним, ранее сообщалось, что горсовет Тернополя постановила вместе с государственным поднимать красно-черный флаг.

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Теги: Львов, флаг, УПА
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