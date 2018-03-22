Міськрада Львова затвердила перелік дат, у які поруч з державним вирішено піднімати червоно-чорний прапор
Міськрада Львова постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міськради Львову.
"Ми маємо велику повагу і ми шануємо наш національний стяг. Ми також маємо повагу до прапора нашої визвольної боротьби. У нас нині день єдності. Ніхто ніколи не має права нас з вами посварити. Прошу мати повагу один до одного завжди", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.
Як зазначається, ухвалу про використання червоно-чорного прапора підтримали 59 депутатів.
Так, місцеві депутати затвердили перелік дат, у які поруч з державним вирішено піднімати червоно-чорний прапор:
"Визначити, що під час пленарних засідань міської ради поруч з державним прапором України та хоругвою ради у дні, визначені в додатку до цієї ухвали, у сесійній залі міської ради встановлюється червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу", - йдеться у тексті відповідної ухвали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Тернополя постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор.