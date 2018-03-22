Міськрада Львова затвердила перелік дат, у які поруч з державним вирішено піднімати червоно-чорний прапор

Міськрада Львова постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міськради Львову.

"Ми маємо велику повагу і ми шануємо наш національний стяг. Ми також маємо повагу до прапора нашої визвольної боротьби. У нас нині день єдності. Ніхто ніколи не має права нас з вами посварити. Прошу мати повагу один до одного завжди", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як зазначається, ухвалу про використання червоно-чорного прапора підтримали 59 депутатів.

Так, місцеві депутати затвердили перелік дат, у які поруч з державним вирішено піднімати червоно-чорний прапор:

День народження голови Проводу ОУН - Степана Бандери - 1 січня,

Створення ОУН - 3 лютого,

Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича - 5 березня,

День пам’яті жертв політичних репресій - 21 травня,

Свято Героїв - четверта неділя травня,

День народження полковника Армії УНР, першого голови Проводу ОУН Євгена Коновальця - 14 червня,

Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича - 30 червня,

Створення УВО - 30 липня,

День захисника України, день створення УПА - 14 жовтня.

"Визначити, що під час пленарних засідань міської ради поруч з державним прапором України та хоругвою ради у дні, визначені в додатку до цієї ухвали, у сесійній залі міської ради встановлюється червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу", - йдеться у тексті відповідної ухвали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Тернополя постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор.