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Міськрада Львова постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор

НовиниПолітика    22.03.2018 - 12:52
Фото: міськрада Львова (city-adm.lviv.ua)
Фото: міськрада Львова (city-adm.lviv.ua)

Міськрада Львова затвердила перелік дат, у які поруч з державним вирішено піднімати червоно-чорний прапор

Міськрада Львова постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міськради Львову.

"Ми маємо велику повагу і ми шануємо наш національний стяг. Ми також маємо повагу до прапора нашої визвольної боротьби. У нас нині день єдності. Ніхто ніколи не має права нас з вами посварити. Прошу мати повагу один до одного завжди", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як зазначається, ухвалу про використання червоно-чорного прапора підтримали 59 депутатів.

Так, місцеві депутати затвердили перелік дат, у які поруч з державним вирішено піднімати червоно-чорний прапор:

  • День народження голови Проводу ОУН - Степана Бандери - 1 січня, 
  • Створення ОУН - 3 лютого, 
  • Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича - 5 березня,
  • День пам’яті жертв політичних репресій - 21 травня, 
  • Свято Героїв - четверта неділя травня,
  • День народження полковника Армії УНР, першого голови Проводу ОУН Євгена Коновальця - 14 червня, 
  • Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича - 30 червня, 
  • Створення УВО - 30 липня, 
  • День захисника України, день створення УПА - 14 жовтня.

"Визначити, що під час пленарних засідань міської ради поруч з державним прапором України та хоругвою ради у дні, визначені в додатку до цієї ухвали, у сесійній залі міської ради встановлюється червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу", - йдеться у тексті відповідної ухвали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Тернополя постановила разом з державним піднімати червоно-чорний прапор.

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Теги: Львів, флаг, УПА
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