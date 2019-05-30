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Горсовет Днепра попросит Зеленского выделить деньги на реконструкцию аэропорта

Новости » Инфраструктура    30.05.2019 - 20:32
Горсовет Днепра попросит Зеленского выделить деньги на реконструкцию аэропорта
Фото: горсовет Днепра (из открытых источников)

Проект обращения обнародовали местные СМИ

Депутатский корпус городского совета Днепра подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить финансирование из госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта. Соответствующее обращение зарегистрировано сегодня, 30 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Средства из государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днепр не выделены, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области… Просим Вас поспособствовать осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр в размере 2,7 миллиарда гривен", — сказано в проекте обращения.

Сообщается, что соответствующее голосование депутаты горсовета Днепра запланировали на ближайшую сессию 19 июня.

Горсовет Днепра попросит Зеленского выделить деньги на реконструкцию аэропортаГорсовет Днепра попросит Зеленского выделить деньги на реконструкцию аэропортаФото: opentv.media

В тексте документа депутаты горсовета напоминают Зеленскому, что ранее жители города собрали необходимое число голосов в поддержку петиций на имя президента Украины и горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.

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