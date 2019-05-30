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Міськрада Дніпра попросить Зеленського виділити гроші на реконструкцію аеропорту

Новини » Інфраструктура    30.05.2019 - 20:32
Міськрада Дніпра попросить Зеленського виділити гроші на реконструкцію аеропорту
Фото: міськрада Дніпра (з відкритих джерел)

Проект звернення оприлюднили місцеві ЗМІ

Депутатський корпус міської ради Дніпра підготував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити фінансування з держбюджету для початку реконструкції злітно-посадкової смуги міського міжнародного аеропорту. Відповідне звернення зареєстровано сьогодні, 30 травня, передає РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Коштів державного бюджету України на проектування та будівництво аеропорту в місті Дніпро не виділено, що зводить нанівець розвиток авіаційного сполучення Дніпропетровської області... Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції і модернізації діючої та будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро у розмірі 2,7 мільярда гривень", — сказано у проекті звернення.

Повідомляється, що відповідне голосування депутати міськради Дніпра запланували на найближчу сесію 19 червня.

Міськрада Дніпра попросить Зеленського виділити гроші на реконструкцію аеропортуМіськрада Дніпра попросить Зеленського виділити гроші на реконструкцію аеропортуФото: opentv.media

В тексті документа депутати міськради нагадують Зеленському, що раніше жителі міста зібрали необхідну кількість голосів на підтримку петиції на ім'я президента України і міськради про будівництво нового аеропорту на базі існуючого.

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