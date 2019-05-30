Міськрада Дніпра попросить Зеленського виділити гроші на реконструкцію аеропорту

Фото: міськрада Дніпра (з відкритих джерел)

Проект звернення оприлюднили місцеві ЗМІ

Депутатський корпус міської ради Дніпра підготував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити фінансування з держбюджету для початку реконструкції злітно-посадкової смуги міського міжнародного аеропорту. Відповідне звернення зареєстровано сьогодні, 30 травня, передає РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Коштів державного бюджету України на проектування та будівництво аеропорту в місті Дніпро не виділено, що зводить нанівець розвиток авіаційного сполучення Дніпропетровської області... Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції і модернізації діючої та будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро у розмірі 2,7 мільярда гривень", — сказано у проекті звернення.

Повідомляється, що відповідне голосування депутати міськради Дніпра запланували на найближчу сесію 19 червня.

Фото: opentv.media

В тексті документа депутати міськради нагадують Зеленському, що раніше жителі міста зібрали необхідну кількість голосів на підтримку петиції на ім'я президента України і міськради про будівництво нового аеропорту на базі існуючого.