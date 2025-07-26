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Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из моды

Суббота 26 июля 2025 07:15
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Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из моды Трендовые принты на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Летом 2025 в тренде принты, которые уже стали новой классикой. Горошек, клетка, полоска, геометрия и морские мотивы захватили подиумы и стритстайл, и останутся с нами еще не один сезон.

РБК-Украина подробнее рассказывает, какие узоры в тренде и как их носить, чтобы выглядеть стильно.

Горошек

Классика, которая снова в моде, но этим летом с обновленным настроением. Дизайнеры комбинируют большие и мелкие точки, играют с цветами: вместо традиционного черно-белого - яркие варианты в оттенках фуксии, голубом, мятном.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыПринт в горошек - вечная классика (фото: instagram.com/lucywilliams02)

С чем носить: сарафаны, топы, широкие юбки; сочетается с однотонным денимом или белыми аксессуарами.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыКрупный горошек (фото: instagram.com/nnennaechem)

Полоска

От морской классики до арт-декоративных экспериментов. В этом сезоне в тренде контрастные вертикальные и диагональные полосы, а также микс полос разной ширины.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыКостюмы в полоску в моде (фото: instagram.com/saraloura)

С чем носить: костюмы с брюками, рубашки, комбинезоны. Особенно модно - total look в полоску.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыПлатье в полоску - мастхев на лето 2025 (фото: instagram.com/hannahlovey)

Яркие геометрические принты

В моде летом 2025 ритмичные геометрические формы: ромбы, зигзаги, круги, треугольники - в неоновых и кислотных оттенках.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыПринт, который точно выделит вас из толпы (фото: instagram.com/styledsara)

Как носить: как акцент - одна вещь с геометрией + спокойный фон. Или в духе 70-х - с принтом от головы до пяток.

Этот тренд показала Хейли Бибер во время недавних европейских каникул, появившись в потрясающем желтом комплекте-тройке.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыВ тренде яркие и необычные принты (фото: instagram.com/haileybieber)

Клетка "гингем"

Ретро-настроение и летний уют. Эта мелкая клетка выглядит легко и романтично. Самые популярные цвета этого сезона - лимонный, лавандовый, небесно-голубой, красный.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыКлетка в тренде летом 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Как носить: легкие платья, топы с открытыми плечами, мини-юбки. Идеально для пикников и отпуска.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыПлатье в клетку на лето (фото: instagram.com/salome.mory)

Морская тематика

Этот принт - настоящий хит лета! Морские существа, рыбы, крабы, ракушки, водоросли и волны украшают не только купальники, но платья, рубашки и даже аксессуары.

Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из модыПлатье с оригинальными принтами в тренде (фото: instagram.com/emilisindlev)

Стиль: весело, ярко, иногда с юмором. Часто - в сочетании с прозрачными тканями или блестками.

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Salomé Mory, Sara Walker, sara ramén, NNENNA, Lucy Williams, Hannah Porter, Emili Sindlev, Hailey Rhode Bieber.

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