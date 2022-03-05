ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Городские власти Энергодара вернулись в здание исполкома, – городской голова

Новина українською →
Энергодар, Суббота 05 марта 2022 15:58
Городские власти Энергодара вернулись в здание исполкома, – городской голова Фото: Панорама Энергодара (en.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов отчитался об актуальном состоянии дел в городе энергетиков Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам главы города, он и его подчиненные смогли вернуться в здание исполкома. До этого оно было заблокировано русскими оккупантами.

"Безопасного коридора для эвакуации пока нет. Комендантский час в городе будет действовать с 18:00 до 05:30", – заявил Орлов.

Кроме того, мэр Энергодара заверил, что коммунальщики уже начали работать над восстановлением теплоснабжения. Жилые дома остались без отопления в результате атаки войск РФ на Запорожскую АЭС в ночь на пятницу.

К слову, работники ДТЭК вместе с саперами возобновляют электроснабжение в освобожденных от оккупантов городках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар Запорожская область Вторжение России в Украину
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина