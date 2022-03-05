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Міська влада Енергодара повернулася до будівлі виконкому, – міський голова

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Енергодар, Субота 05 березня 2022 15:58
Міська влада Енергодара повернулася до будівлі виконкому, – міський голова Фото: Панорама Енергодара (en.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов відзвітував про актуальний стан справ у місті енергетиків Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За словами очільника міста, він та його підлеглі змогли повернутися до будівлі виконкому. До цього вона була заблокована російськими окупантами.

"Безпечного коридору для евакуації поки що немає. Комендантська година у місті діятиме з 18:00 до 05:30", – заявив Орлов.

Окрім того, міський голова Енергодара запевнив, що комунальники вже почали працювати над відновленням теплопостачання. Житлові будинки залишилися без опалення внаслідок атаки військ РФ на Запорізьку АЕС у ніч проти п'ятниці.

До слова, працівники ДТЕК разом із саперами відновлюють електропостачання в звільнених від окупантів містечках.

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