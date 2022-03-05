ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Энергодаре оккупанты заперли двери мэрии. Городская власть не может попасть в здание

Новина українською →
Энергодар, Суббота 05 марта 2022 08:32
В Энергодаре оккупанты заперли двери мэрии. Городская власть не может попасть в здание Фото: Мэрия Энергодара закрыта (wikimedia org)
Автор: Людмила Жукова

Энергодар временно остается под властью оккупантов. На момент 8 утра 5 марта мэр и его команда не смогли попасть в здание мэрии, так как двери закрыли российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу города Дмитрия Орлова.

"В 8.00 городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", - написал Орлов.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на утро 5 марта огонь потушили.

Российские оккупанты взяли Энергодар под свой контроль.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина