В Энергодаре оккупанты заперли двери мэрии. Городская власть не может попасть в здание

Энергодар временно остается под властью оккупантов. На момент 8 утра 5 марта мэр и его команда не смогли попасть в здание мэрии, так как двери закрыли российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу города Дмитрия Орлова.

"В 8.00 городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", - написал Орлов.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на утро 5 марта огонь потушили.

Российские оккупанты взяли Энергодар под свой контроль.