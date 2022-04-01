В городе Токмак российские оккупанты хотят провести "референдум", - Генштаб

Город Токмак Запорожской области временно находится в оккупации российских оккупантов. В частности, вскоре они хотят провести "референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Оккупационная администрация уже уведомила жителей города о предстоящем проведении "референдума".

Враг хочет попытаться сделать свое пребывание в городе "законным".

Сообщается, что российские оккупанты 4 апреля планируют проведение так называемый референдум.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ.

Также мы писали, что Россия планирует сформировать на оккупированных территориях Херсонской области фейковую власть.

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