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Городам областного значения вернули полномочия по регистрации актов гражданского состояния

Автор: Юлия Струк

Услуги государственной регистрации актов гражданского состояния сегодня вернули всем территориальным общинам. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.

Ранее в парламенте отмечали, что в результате децентрализационной реформы миллионам граждан Украины был существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.

Согласно документу, города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин, получили полномочия в сфере ГРАГС.

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №4382 в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе заседания в конце марта принял такое решение.

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