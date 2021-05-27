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Містам обласного значення повернули повноваження з реєстрації актів цивільного стану

Автор: Юлія Струк

Послуги державної реєстрації актів цивільного стану сьогодні повернули усім територіальним громадам. Відповідний закон набрав чинності.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Цей закон забезпечує право громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.

Раніше у парламенті зазначали, що внаслідок децентралізаційної реформи мільйонам громадян України був суттєво утруднений доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Згідно з документом, міста обласного значення, у тому числі об'єднані і укрупнені територіальні громади, утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад, отримали повноваження у сфері ДРАЦС.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в цілому законопроект №4382 в кінці квітня.

Як писало РБК-Україна, регіони в цьому році отримають 231 млн гривень на розвиток центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів у ході засідання в кінці березня прийняв таке рішення.

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