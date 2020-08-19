В городах Беларуси анонсировали новые массовые демонстрации

В Беларуси анонсировали новые масштабные протесты под названием "Марш новой Беларуси". Они должны состояться в это воскресенье, 23 августа.

Об этом сообщил телеканал Nexta Live.

Телеканал призывает белорусов выходить на новые митинги во всех городах страны. В частности, в Минске акция протеста должна начаться на Площади Независимости в 14:00.

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;

Уход президента Александра Лукашенко;

Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

"Тот важнейший и исторический день (протесты 16 августа, - ред.) показал, что белорусы готовы жить в другой стране. Пришло время жить по-своему", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку с 17 августа: забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Напомним, 16 августа на протесты в центре Минска собрались около 100 тысяч человек.