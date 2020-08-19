В городах Беларуси анонсировали новые массовые демонстрации

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные
В Беларуси анонсировали новые масштабные протесты под названием "Марш новой Беларуси". Они должны состояться в это воскресенье, 23 августа.
Об этом сообщил телеканал Nexta Live.
Телеканал призывает белорусов выходить на новые митинги во всех городах страны. В частности, в Минске акция протеста должна начаться на Площади Независимости в 14:00.
Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:
"Тот важнейший и исторический день (протесты 16 августа, - ред.) показал, что белорусы готовы жить в другой стране. Пришло время жить по-своему", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку с 17 августа: забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.
Напомним, 16 августа на протесты в центре Минска собрались около 100 тысяч человек.