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У містах Білорусі анонсували нові масові демонстрації

Білорусь, Середа 19 серпня 2020 20:59
У містах Білорусі анонсували нові масові демонстрації
Фото: протести в Білорусі (t.me/tutby_official)
Автор: Максим Зайченко

Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі ж, як і в минулі вихідні

У Білорусі анонсували нові масштабні протести під назвою "Марш нової Білорусі". Вони повинні відбутися в неділю, 23 серпня.

Про це повідомив телеканал Nexta Live.

Телеканал закликає білорусів виходити на нові мітинги у всіх містах країни. Зокрема, в Мінську акція протесту повинна початися на Площі Незалежності о 14:00.

Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі ж, як і в минулі вихідні:

  • Негайна свобода всім затриманим та політв'язням;
  • Відставка президента Олександра Лукашенка;
  • Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

"Той найважливіший і історичний день (протести 16 серпня, - ред.) показав, що білоруси готові жити в іншій країні. Настав час жити по-своєму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у продовження протестів у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк з 17 серпня: страйк триватиме до виконання вимог протестувальників.

Нагадаємо, 16 серпня на протести в центрі Мінська зібралися близько 100 тисяч людей.

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