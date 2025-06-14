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Як змусити троянди цвісти протягом усього літа: дуже простий трюк

Субота 14 червня 2025 10:30
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Як змусити троянди цвісти протягом усього літа: дуже простий трюк Як зробити, щоб троянди цвіли усе літо (фото: Pexels) 
Автор: Фелікс Коркін

Багато садівників вважають, що троянди цвітуть лише один раз за сезон і після цього поступово зів’януть. Насправді є спосіб зробити, щоб вони радували око яскравими квітами практично до початку осені.

РБК-Україна з посиланням на видання Express розповідає, як допомогти вашим трояндам пережити другий спалах цвітіння.

Як змусити троянди довго цвісти

Головний секрет продовження цвітіння троянд - це друге підживлення, яке потрібно зробити в середині літа, одразу після першого спалаху квітів. Саме цей простий, але часто забутий крок допомагає рослині відновитися і викинути нові суцвіття.

Без додаткових поживних речовин троянди можуть втомитися і поступово припинити цвісти. Багато сортів вважаються "повторно квітучими", але їм все одно потрібна підтримка садівника.

Найкраще використовувати спеціальні добрива для троянд, які сприяють появі квітів, а не просто росту листя.

Підживлення краще поєднувати з регулярним обрізанням та видаленням відцвілих бутонів - це створює ідеальні умови для нових квітів. Таким чином, троянди отримують все необхідне для довгого і красивого цвітіння.

Як змусити троянди цвісти протягом усього літа: дуже простий трюкЗавдяки повторному підживленню можна стимулювати троянди подовжити цвітіння (фото: Freepik)

Чому важливо не пропускати цей простий крок

Дуже часто садівники забувають або відкладають друге підживлення, вважаючи, що троянди вже зробили свою справу і можуть відпочити. Однак без цієї підтримки рослини швидко виснажуються, і кількість квітів різко зменшується.

Навіть найстійкіші сорти починають виглядати менш доглянутими і втрачають свій декоративний вигляд. Пам’ятайте, що троянди - це живі організми, яким потрібні поживні речовини не лише на початку сезону, але й у його розпалі.

Виконати цю просту процедуру зовсім нескладно: достатньо придбати якісне добриво і дотримуватися інструкцій на упаковці. Так ви не лише продовжите сезон цвітіння, а й значно покращите загальний стан рослин.

В результаті ваш сад буде виглядати доглянутим, яскравим і привабливим до пізньої осені.

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