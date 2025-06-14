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Будуть навіть правнуки дякувати: 6 фруктових дерев, які родять понад 100 років

Субота 14 червня 2025 13:00
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Будуть навіть правнуки дякувати: 6 фруктових дерев, які родять понад 100 років Які фруктові дерева дуже довго живуть та плодоносять (фото: Pixabay) 
Автор: Фелікс Коркін

Деякі з фруктових дерев здатні жити понад століття, тішачи власників щедрим урожаєм. Якщо правильно обрати місце посадки та сорт, ці дерева можуть плодоносити все ваше життя.

РБК-Україна розповідає про шість найвитриваліших фруктових культур, які варто посадити вже сьогодні.

Груша

Грушеві дерева легко вирощувати як у великих, так і в невеликих садах. Вони чудово почуваються на сонячних, захищених ділянках і добре переносять український клімат.

Дерево починає цвісти навесні, а плоди достигають наприкінці літа або на початку осені. Молоді саджанці швидко приживаються й не вимагають складного догляду. Досить щороку легенько обрізати крону та збирати плоди трохи недозрілими, щоб вони дозріли вже в приміщенні.

Шовковиця

Шовковиця - це дерево, що часто недооцінюють, хоча воно може рости понад сто років. Її плоди нагадують великі ожини, проте без кісточок, і мають приємний солодкий смак.

Чорна шовковиця вважається найсмачнішою серед усіх видів, хоча для плодоношення їй може знадобитися до восьми років. У сонячному куточку саду шовковиця росте без проблем і щедро плодоносить.

Будуть навіть правнуки дякувати: 6 фруктових дерев, які родять понад 100 роківШовковиця доволі рідкісна у продажу, а на власному дворі вона буде багато років давати смачні ягоди (фото: Pixabay)

Яблуня

Яблуні можуть жити до 100 років і при цьому давати плоди щороку. Їх легко висаджувати як окремими деревами, так і вздовж стін або навіть у великих контейнерах. Навіть мінімальний догляд - обрізання гілок раз на рік - гарантує добрий урожай.

Завдяки великому вибору сортів яблуні підходять як для великих ділянок, так і для маленьких прибудинкових садків. А задоволення від збирання власних яблук неможливо переоцінити.

Інжир

Інжир - це дерево з ароматним листям і солодкими плодами, яке за правильного догляду живе понад 100 років. Щоб інжир добре плодоносив, його коріння варто обмежити, імітуючи умови середземноморських схилів.

У південних областях України інжир можна вирощувати на відкритому повітрі, в інших - у контейнерах із зимовим укриттям. Рослина потребує сонця та тепла, проте є сорти, що витримують короткочасні заморозки.

Будуть навіть правнуки дякувати: 6 фруктових дерев, які родять понад 100 роківІнжир може рости в Україні навіть на відкритому повітрі (фото: Pixabay)

Вишня

Вишневі дерева добре приживаються в південних і центральних регіонах України. Серед них розрізняють солодкі та кислі сорти - перші краще підходять для вживання свіжими, другі - для випічки та варення.

Вишня не потребує особливого догляду й легко переносить весняні примхи погоди. Вона прекрасно росте і на сонці, і в напівтіні, а також на різних типах ґрунтів. Це універсальне дерево, яке завжди порадує урожаєм у червні або липні.

Абрикос

Абрикосові дерева можуть жити до 80 років і добре ростуть у помірному кліматі за умови правильного розташування. Найкраще садити їх біля південних стін будинків, де вони будуть захищені від вітру й зберігатимуть тепло.

Для врожаю їм потрібна прохолодна зима та тепле літо, тому слід уникати низин, де застоюється холодне повітря. У теплих регіонах України абрикоси плодоносять рясно та регулярно. Їхні ароматні плоди добре зберігаються та підходять для сушіння.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".

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