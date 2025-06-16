Огород - не туалет: как отучить кота делать свои "дела" на участке

Домашние любимцы очень милы, пока они не начинают использовать ваш сад как туалет. Если вы уже устали от "сюрпризов", есть хорошая новость: вы можете избавиться от этой проблемы без всякой агрессии или вреда для животных.

РБК-Украина со ссылкой на издание Express предлагает два проверенных способа, которые помогут сделать ваш участок неинтересным для нежелательных визитов котов.

Цитрусовые запахи

Коты обладают невероятно чувствительным обонянием - от 9 до 16 раз сильнее, чем у человека. И именно поэтому запахи, которые нам кажутся приятными или нейтральными, могут быть для них невыносимыми.

Например, кошки просто не переносят аромат лимонов, апельсинов и лаймов. Этот факт можно легко использовать в свою пользу. Достаточно разложить свежие цитрусовые кожуры в местах, где кошки обычно справляют нужду.

Кожуру можно немного присыпать землей или спрятать под листьями, если вы хотите сохранить опрятный вид клумбы. Кроме защиты от животных, это еще и отличное удобрение для почвы.

Если же вам не нравится идея оставлять фрукты на грядках, можно сделать домашний спрей: добавьте несколько капель эфирного масла цитрусовых, мяты или лаванды в воду и опрыскивайте землю.

Важно: не наносите средство на листья и цветы, а сами масла хорошо разбавляйте, чтобы не навредить котам. Уже после первой обработки животные вряд ли захотят возвращаться - запах их отпугнет. Этот метод действует мягко, но уверенно - коты инстинктивно будут выбирать другие места.

"Сюрпризы" в траве от котов - не очень приятная находка в собственном саду (фото: Freepik)

Хвойные шишки

Еще один эффективный и безопасный способ - использование обычных сосновых или еловых шишек.

Они имеют сразу два отпугивающих свойства: неприятную текстуру и резкий хвойный запах. Коты обожают мягкую почву, где легко копать, поэтому как только столкнутся с колючей поверхностью - потеряют интерес.

Просто разложите шишки на открытых участках земли, особенно там, где коты уже успели "отметиться". Можно создать защитные линии по периметру клумб или грядок.

Резкий запах хвои действует на котов подобно цитрусовым - он им неприятен, но безопасен. Дополнительным плюсом является то, что шишки хорошо хранятся, не разлагаются и выглядят вполне органично в ландшафте.

А еще коты не любят резких звуков - поэтому, когда они наступают на хрустящие шишки, это вызывает у них стресс и заставляет искать более спокойное место.