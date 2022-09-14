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Город могло затопить. По Кривому Рогу РФ выпустила 8 ракет (видео)

Фото: обстреляв Кривой Рог, Россия хотела устроить чрезвычайную ситуацию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 14 сентября, в Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать ЧС.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию, - написал он. - Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".

По словам Тимошенко, потерпевших среди мирного населения нет.

Обновлено. Как считает руководитель ОП Андрей Ермак, ударив ракетами по Кривому Рогу, Россия решила отомстить за успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

"Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет. И Украина умеет давать сдачи", - написал он.

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС.

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Кривой РогДнепропетровская область