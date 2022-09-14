Город могло затопить. По Кривому Рогу РФ выпустила 8 ракет (видео)

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию, - написал он. - Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".

По словам Тимошенко, потерпевших среди мирного населения нет.

Обновлено. Как считает руководитель ОП Андрей Ермак, ударив ракетами по Кривому Рогу, Россия решила отомстить за успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

"Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет. И Украина умеет давать сдачи", - написал он.