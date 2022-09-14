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Місто могло затопити. По Кривому Рогу РФ випустила 8 ракет (відео)

Фото: обстрілявши Кривий Ріг, Росія хотіла створити надзвичайну ситуацію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 14 вересня, в Кривий Ріг прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити НС.

Про це заявив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію, - написав він. - Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді".

За словами Тимошенка, потерпілих серед мирного населення немає.

Оновлено. Як вважає керівник ОП Андрій Єрмак, вдаривши ракетами по Кривому Рогу, Росія вирішила помститися за успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області.

"Кривий Ріг. Російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ на Харківщині. Вам це не допоможе, дрібнота російська. Все буде. І Україна вміє давати здачі", - написав він.

Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-101 з літака Ту-95МС.

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