Горизонт у 4 місяці та оцінка ризиків: як "Метінвест" адаптує бізнес до умов війни

Як розповіла Данкова під час 24th Ukrainian CFO Forum у Києві, після чергового російського удару 17 жовтня підприємства "Метінвесту" не працюють, але компанія формує план роботи на наступні чотири місяці.

"Цей цикл охопить і два місяці наступного року", - каже вона.

Як "Метінвест" змінює підходи до планування через війну

Щомісяця "Метінвест" переглядає ситуацію на ринку, виробничі можливості, маржинальність, грошові потоки та бюджет.

Причина - умови можуть змінитися буквально за кілька тижнів. Серед факторів, які змушують оперативно переглядати плани, Данкова називає:

російські удари;

зупинку чорноморських портів;

квоти ЄС на імпорт сталі;

зміни в державних програмах.

"Ми фіксуємо один зі сценаріїв, у який найбільше віримо і який готові захистити. Потім формуємо резерви: що можемо зробити додатково, навіть якщо цей сценарій досить агресивний за плануванням", - пояснила Данкова.

Читайте також: Без людей відновлення неможливе: у "Метінвесті" назвали ключовий виклик для металургії

"Далі визначаємо ризики й відстежуємо, які резерви вдалося використати, які ризики справдилися і скільки "чорних лебедів" прилетіло. Тобто, чого ми не передбачили", - додала вона.

Як виглядає адаптивне управління

Якщо порушується морська логістика, вантажі доводиться перенаправляти через Польщу та Румунію. Якщо виникають проблеми з сировиною, компанія шукає альтернативних постачальників і заново розраховує економіку виробництва.

Окремим фактором стало запровадження екомита CBAM: за словами Данкової, минулого року "Метінвест" затвердив бізнес-план у грудні, але вже на початку січня був змушений його переглянути після того, як Україна не отримала винятку з європейського вуглецевого механізму.



"Сьогодні бізнес має бути готовим постійно переглядати свої плани. Головне завдання - швидко розуміти, як зміна одного чинника впливає на весь бізнес", - пояснює вона.

Читайте також: Промислові кластери з ЄС допоможуть Україні відновити металургію, - Метінвест

У "Метінвесті" називають такий підхід адаптивним управлінням. Основні показники продажів, виробництва та маржинальності тепер переглядаються не лише під час річного планування, а й на бюджетних комітетах та щотижневих оперативних нарадах.



За словами Данкової, саме швидкість ухвалення рішень і координація між фінансовими, комерційними та операційними командами сьогодні дозволяють великому бізнесу працювати в умовах постійної невизначеності.