ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Мінус 10% ВВП: які наслідки матиме зупинка української металургії

15:38 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Новіков
Мінус 10% ВВП: які наслідки матиме зупинка української металургії Металургія України на межі зупинки (фото: GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українська металургія опинилася у найглибшій кризі за роки війни. Через серію ударів РФ, блокаду портів, подорожчання залізничної логістики та торговельні обмеження ЄС зупинилися підприємства, які забезпечували близько 90% виробництва сталі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал NV.

Удари РФ зупинили ключові метпідприємства

За даними видання, у вересні 2026 року російськими балістичними ракетами були атаковані чотири великі металургійні підприємства.

Три з них після ударів зупинили роботу. Серед найбільш постраждалих - "Запоріжсталь", "Каметсталь", ArcelorMittal Кривий Ріг та Дніпровський металургійний завод.

Найбільших руйнувань зазнала "Запоріжсталь": підприємство було атаковане 11 і 27 серпня, а також 12 і 17 вересня, загалом - 17 балістичних ракет.

Унаслідок атак загинули вісім працівників, ще 31 людина отримала поранення. Після першої серпневої атаки завод зупинив виробництво.

Пізніше ArcelorMittal Кривий Ріг повідомив, що не зможе відновити нормальну роботу до завершення війни.

"Ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати ArcelorMittal Кривий Ріг. Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб після повернення миру залишалися можливості для відновлення виробництва", - заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

Мінус 10% ВВП: які наслідки матиме зупинка української металургіїМінус 10% ВВП: які наслідки матиме зупинка української металургії

Атаки на металургійні підприємства (інфографіка NV)

За оцінкою NV, зупинені підприємства сукупно забезпечували близько 90% українського виробництва сталі. На них та завдяки їхній роботі були зайняті понад 30 тис. людей.

Керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз раніше заявляв Financial Times, що через зупинку ключових заводів ситуація стала критичною.

Читайте також: Вперше за 100 років без сталі: у "Метінвесті" заявили про зупинку виплавки через удари РФ

"Станом на сьогодні Україна більше не має металургійної промисловості", - сказав він.

Стан галузі ускладнюють не лише прямі руйнування. Металургійні компанії одночасно стикаються з блокадою чорноморських портів, подорожчанням залізничних перевезень, скороченням квот ЄС та дією CBAM.

Від 10,3% ВВП до майже нуля: як змінилася роль металургії

Падіння виробництва вже відбивається на стані економіки. Якщо у 2021 році гірничо-металургійний комплекс формував близько 10,3% ВВП України, то вже у 2023 році його частка становила 5,7%, а у 2025-му - 5,5%. Для 2026 року цей прогноз становить близько нуля.

У результаті криза металургії загрожує не лише падінням виробництва сталі, а й втратою робочих місць, валютної виручки, податкових надходжень та промислової бази, від якої залежить майбутнє відновлення країни.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або 6,2 млрд доларів. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Метінвест Запорожсталь Криворожсталь
Новини
Путін розмріявся про "гарантії безпеки" для Росії
Путін розмріявся про "гарантії безпеки" для Росії
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"