Горизонт в 4 месяца и оценка рисков: как "Метинвест" адаптирует бизнес к условиям войны

Как рассказала Данкова во время 24th Ukrainian CFO Forum в Киеве, после очередного российского удара 17 октября предприятия "Метинвеста" не работают, но компания формирует план работы на следующие четыре месяца.

"Этот цикл охватит и два месяца в следующем году", - говорит она.

Как "Метинвест" меняет подходы к планированию из-за войны

Ежемесячно "Метинвест" пересматривает ситуацию на рынке, производственные возможности, маржинальность, денежные потоки и бюджет.

Причина - условия могут измениться буквально за несколько недель. Среди факторов, заставляющих оперативно пересматривать планы, Данкова называет:

российские удары;

остановку черноморских портов;

квоты ЕС на импорт стали;

изменения в программах.

"Мы фиксируем один из сценариев, в который больше всего верим и который готовы защитить. Потом формируем резервы: что можем сделать дополнительно, даже если этот сценарий достаточно агрессивен по планированию", - пояснила Данкова

Читайте также: Без людей восстановление невозможно: в "Метинвесте" назвали ключевой вызов для металлургии

"Далее определяем риски и отслеживаем, какие резервы удалось использовать, какие риски сбылись и сколько "черных лебедей" прилетело. То есть чего мы не предусмотрели", - добавила она.

Как выглядит адаптивное управление

Если нарушается морская логистика, груз приходится перенаправлять через Польшу и Румынию. Если возникают проблемы с сырьем, компания ищет альтернативных поставщиков и заново рассчитывает на экономику производства.

Отдельным фактором стало введение экопошлины CBAM: по словам Данковой, в прошлом году "Метинвест" утвердил бизнес-план в декабре, но уже в начале января был вынужден пересмотреть его после того, как Украина не получила исключения из европейского углеродного механизма.

"Сегодня бизнес должен быть готов постоянно пересматривать свои планы. Главная задача - быстро понимать, как изменение одного фактора влияет на весь бизнес", - объясняет она.

Читайте также: Промышленные кластеры из ЕС помогут Украине восстановить металлургию, - Метинвест

В "Метинвесте" называют такой подход адаптивным управлением. Основные показатели продаж, производства и маржинальности теперь пересматриваются не только в годовом планировании, но и на бюджетных комитетах и ​​еженедельных оперативных совещаниях.

По словам Данковой, именно быстрота принятия решений и координация между финансовыми, коммерческими и операционными командами сегодня позволяют крупному бизнесу работать в условиях постоянной неопределенности.