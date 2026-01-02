UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Горів ТЦ, пошкоджені будинки. Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак дронів

Фото: Запоріжжя вночі зазнало однієї з наймасованіших атак дронами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вніч на 2 грудня масовано атакували Запоріжжя ударними дронами. Пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС.

"Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками", - повідомив Федоров.

За його словами, значну частину ворожих цілей було знищено силами ППО ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців.

Водночас росіянам 9 разів вдалося влучити дронами по території Запоріжжя. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.

Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

"Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом", - додав глава ОВА.

 

Фото: наслідки масованої атаки РФ по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС уточнили, що впродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними дронами.

Перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака - близько 02:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників. Постраждалих немає.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, 31 грудня в Запорізькій області повітряна тривога тривала вдень більше чотирьох годин. Під час тривалого сигналу в самому Запоріжжі були чутні вибухи.

Пізніше глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що в результаті обстрілу виникло кілька пожеж, а під удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, ввечері того ж дня, незадовго до Нового року, росіяни повторно атакували місто. В результаті цього обстрілу РФ пошкодила багатоповерхівку, а також загорілися автомобілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в УкраїніАтака дронів