Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Горів дитсадок і не тільки: дрони РФ масовано атакували Чугуїв на Харківщині

Фото: дрони РФ масовано атакували Чугуїв (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти масовано атакували Чугуївський район Харківської області в ніч на 10 серпня. Виникло п'ять пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області в Facebook.

Як зазначається, вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих донів. За даними ДСНС, внаслідок влучань зафіксовані п'ять пожеж.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що армія РФ застосувала вісім безпілотників. Завдано ударів по:

  • Чугуїв,
  • поблизу с. Роздольне Зміївської громади,
  • с. Мартове Печенізької громади,
  • с. Коробочкине Проліснянської громади.

Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. Обійшлось без жертв та постраждалих.

 

Удар по Україні

Росія вночі 10 серпня випустила по Україні сотню ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знешкодили 70 дронів.

Зафіксовано влучання 30 дронів на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

