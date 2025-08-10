Горів дитсадок і не тільки: дрони РФ масовано атакували Чугуїв на Харківщині

Російські окупанти масовано атакували Чугуївський район Харківської області в ніч на 10 серпня. Виникло п'ять пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області в Facebook.
Як зазначається, вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих донів. За даними ДСНС, внаслідок влучань зафіксовані п'ять пожеж.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що армія РФ застосувала вісім безпілотників. Завдано ударів по:
Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. Обійшлось без жертв та постраждалих.
Росія вночі 10 серпня випустила по Україні сотню ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знешкодили 70 дронів.
Зафіксовано влучання 30 дронів на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.