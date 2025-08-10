Горел детсад и не только: дроны РФ массированно атаковали Чугуев на Харьковщине

Российские оккупанты массированно атаковали Чугуевский район Харьковской области в ночь на 10 августа. Возникло пять пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области в Facebook.
Как отмечается, ночью несколько населенных пунктов Чугуевского района подверглись массированной атаке вражеских донов. По данным ГСЧС, в результате попаданий зафиксированы пять пожаров.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что армия РФ применила восемь беспилотников. Нанесены удары по:
Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. Обошлось без жертв и пострадавших.
Россия ночью 10 августа выпустила по Украине сотню ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 70 дронов.
Зафиксировано попадание 30 дронов на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.