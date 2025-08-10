Горел детсад и не только: дроны РФ массированно атаковали Чугуев на Харьковщине

Как отмечается, ночью несколько населенных пунктов Чугуевского района подверглись массированной атаке вражеских донов. По данным ГСЧС, в результате попаданий зафиксированы пять пожаров.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что армия РФ применила восемь беспилотников. Нанесены удары по:

Чугуев,

вблизи с. Раздольное Змиевской громады,

с. Мартовое Печенежской громады,

с. Коробочкино Пролеснянской громады.

Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. Обошлось без жертв и пострадавших.