Горел детсад и не только: дроны РФ массированно атаковали Чугуев на Харьковщине

Чугуев, Воскресенье 10 августа 2025 09:37
Горел детсад и не только: дроны РФ массированно атаковали Чугуев на Харьковщине Фото: дроны РФ массированно атаковали Чугуев (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты массированно атаковали Чугуевский район Харьковской области в ночь на 10 августа. Возникло пять пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, ночью несколько населенных пунктов Чугуевского района подверглись массированной атаке вражеских донов. По данным ГСЧС, в результате попаданий зафиксированы пять пожаров.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что армия РФ применила восемь беспилотников. Нанесены удары по:

  • Чугуев,
  • вблизи с. Раздольное Змиевской громады,
  • с. Мартовое Печенежской громады,
  • с. Коробочкино Пролеснянской громады.

Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. Обошлось без жертв и пострадавших.

Удар по Украине

Россия ночью 10 августа выпустила по Украине сотню ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 70 дронов.

Зафиксировано попадание 30 дронов на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

