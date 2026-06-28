Горить СТО, пожежа біля будинку і постраждала людина: наслідки обстрілу Києва

На 03:04 відомо, що у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Ткаченко проінформував, що одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля.

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