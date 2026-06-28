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Горить СТО, пожежа біля будинку і постраждала людина: наслідки обстрілу Києва

03:12 28.06.2026 Нд
1 хв
Що конкретно відомо про результати атаки російських окупантів?
aimg Пилип Бойко
Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)

Окупанти РФ цієї ночі запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. В столиці пролунало щонайменше сім вибухів і вже інформація про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської МВА Тимура Ткаченка.

На 03:04 відомо, що у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

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Ткаченко проінформував, що одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля.

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Контекст новини

У ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння.

Масованих ударів балістикою окупанти не завдавали по українській столиці з 15 червня. Тоді путінські війська атакували Київ комбіновано: ракетами та дронами.

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