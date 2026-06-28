Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавший: последствия обстрела Киева

Оккупанты РФ этой ночью запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице прозвучало минимум семь взрывов и уже информация о последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко.
В 03:04 известно, что в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.
Ткаченко проинформировал, что один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание.
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В ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву с применением баллистического вооружения.
Массированные удары баллистикой оккупанты не наносили по украинской столице с 15 июня. Тогда путинские войска атаковали Киев комбинированно: ракетами и дронами.