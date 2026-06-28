Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавший: последствия обстрела Киева

В 03:04 известно, что в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Ткаченко проинформировал, что один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание.

Новость обновляется...