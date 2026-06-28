RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавший: последствия обстрела Киева

03:12 28.06.2026 Вс
1 мин
Что конкретно известно о результатах атаки российских оккупантов?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)

Оккупанты РФ этой ночью запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице прозвучало минимум семь взрывов и уже информация о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко.

В 03:04 известно, что в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Читайте также: Россия системно атакует АЗС в Сумской области: в ОВА рассказали о ситуации с горючим

Ткаченко проинформировал, что один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание.

Новость обновляется...

Контекст новости

В ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву с применением баллистического вооружения.

Массированные удары баллистикой оккупанты не наносили по украинской столице с 15 июня. Тогда путинские войска атаковали Киев комбинированно: ракетами и дронами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев