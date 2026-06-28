Росія атакувала Київ балістикою: у столиці пролунали вибухи

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У ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та міського голову Віталія Кличка.