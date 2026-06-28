Росія атакувала Київ балістикою: у столиці пролунали вибухи
01:59 28.06.2026 Нд
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У столиці пролунала серія потужних вибухів
Фото: росіяни атакували місто балістикою (Getty Images)
У ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та міського голову Віталія Кличка.
Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування балістики. Практично одночасно зі звуками сирен кияни почули кілька гучних вибухів.
Мер міста повідомив, що у Києві працюють сили ППО та закликав киян залишатися в укриттях.