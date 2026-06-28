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Росія атакувала Київ балістикою: у столиці пролунали вибухи

01:59 28.06.2026 Нд
1 хв
У столиці пролунала серія потужних вибухів
aimg Катерина Коваль
Росія атакувала Київ балістикою: у столиці пролунали вибухи Фото: росіяни атакували місто балістикою (Getty Images)
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У ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та міського голову Віталія Кличка.

Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування балістики. Практично одночасно зі звуками сирен кияни почули кілька гучних вибухів.

Мер міста повідомив, що у Києві працюють сили ППО та закликав киян залишатися в укриттях.

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