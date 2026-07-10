Горить порт та авіаколедж: Таганрог опинився під атакою дронів вночі

Нагадаємо, це вже не перша атака на Таганрог. У ніч на 30 травня Сили безпілотних систем знищили "Іскандер" та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в місті.

А станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники успішно уразили вісім із десяти найбільших НПЗ у Росії, що суттєво підірвало загальні обсяги ворожої переробки нафти.