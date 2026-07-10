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Горит порт и авиаколледж: Таганрог оказался под атакой дронов ночью

06:58 10.07.2026 Пт
1 мин
Атака продолжалась несколько часов, а огонь до сих пор не удалось затушить
aimg Екатерина Коваль
Фото: российские пожарные (Getty Images)

В Таганроге всю ночь продолжалась атака беспилотников. Пожары вспыхнули сразу в двух местах - в районе порта и вблизи авиационного колледжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Пожар у порта

По данным местных жителей, в Таганроге вспыхнул пожар в районе порта - город находился под атакой беспилотников всю ночь.

Горит портовый терминал компании "Курганнефтепродукт" (бывшая "Югтранзитсервис").

Основная функция терминала - разгрузка и загрузка нефтепродуктов на морские суда.

Пожар у авиаколледжа

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил о возгорании после ночной атаки, уточнив, что огонь вспыхнул вблизи Таганрогского авиационного колледжа имени В.М. Петлякова.

Это учебное заведение, которое готовит специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области.

Напомним, это уже не первая атака на Таганрог. В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в городе.

По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России , что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.

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