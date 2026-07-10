Горит порт и авиаколледж: Таганрог оказался под атакой дронов ночью

Напомним, это уже не первая атака на Таганрог. В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в городе.

По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России , что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.