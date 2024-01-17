Горели квартиры, машины, больница. Фото и видео последствий ударов по Харькову и Одессе

Российские войска поздно вечером нанесли ракетные удары по Харькову, а после чего в ночь на 17 января взялись атаковать юг Украины "Шахедами", в частности враг нацелился на Одессу.

РБК-Украина в материале ниже показывает последствия вражеских атак на Харьков и Одессу.

Харьков

Вчера поздно вечером, после 21:42 оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову с С-300 со стороны российского Белгорода. Ракеты попали в проезжую часть и трехэтажный дом.

Фото: ракета в Харькове попала в трехэтажный дом (t.me/synegubov)

Под атаку попал Холодногорский район. Сейчас известно о по меньшей мере 17 пострадавших. Среди них 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим - оказали помощь на месте, других госпитализировали. Также известно об одном погибшем. Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек.

Фото: последствия ударов по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)

В городе в результате атаки повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, уничтожены 14 автомобилей.

Также в Харькове в результате ракетного удара загорелось здание больницы, оно имеет существенные повреждения.

Фото: повреждена больница в Харькове из-за ракетной атаки (t.me/mozofficial)

Среди 17 пострадавших в Харькове девять получили ранения из-за повреждения больницы. Ликвидация последствий российского террора продолжается.

Также в Харькове из-за ночной атаки значительно повреждено помещение суда. О чем сообщил портал "Судебная власть" и обнародовал фото.

Фото: помещение суда в Харькове получило повреждения в результате ракетной атаки РФ на Холодногорский район (court.gov.ua)

В Харьковском горсовете информируют, что из-за вражеских обстрелов было повреждено 21 здание, в том числе 19 жилых домов.

Всего в домах было выбито 522 окна. Сейчас коммунальщики оперативно устраняют последствия ракетного удара - закрывают выбитые окна и двери, ремонтируют фасады домов.



Фото: в Харькове коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов (t.me/citykharkivua)

Одесса

Неспокойной была и ночь и в Одессе. Во время ночной атаки "Шахедов" в городе раздавались взрывы.

Как впоследствии стало известно, из-за дроновой атаки получили ранения три человека: мужчину и женщину госпитализировали с осколочными ранениями. Еще одной женщине, получившей ушиб руки, помощь оказали на месте.

Также в результате вражеского удара произошло возгорание газовой трубы, а самые существенные повреждения получила одна из многоэтажек города.

Фото: в Одессе горели квартиры в многоэтажке (facebook.com/DSNSODE?locale=ru_UA)

Местное издание "Думская" пишет, что в пострадавшем доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. В общей сложности спасателям удалось эвакуировать 130 жителей дома.

Фото: в Одессе взрывная волна повредила восемь автомобилей, а еще четыре сгорели дотла (facebook.com/DSNSODE?locale=ru_UA)

Фото: последствия атаки на Одессу от ГСЧС (https://www.facebook.com/DSNSODE)

Рядом с домом пылали автомобили, есть две воронки.

Обломками и взрывной волной повреждены магазины и автомобили в Приморском районе.

Также в результате падения обломков повреждена трасса теплоснабжения.

Фото: последствия атаки "Шахедов" в Одессе (t.me/SJTF_Odes)

Как сообщил руководитель ОВА Олег Кипер, в Одессе в результате атаки "Шахедов" без отопления более полусотни домов. По его словам, в результате повреждения теплосети без отопления сейчас находится 58 домов в г. Одессе. Срок выполнения восстановительных работ - сутки.

Обстрел Украины этой ночью

Российские войска этой ночью прибегли к массированной атаке дронами-камикадзе "Шахед" и в очередной раз терроризировали Харьков из Белгорода, запуская ракеты С-300. Пострадали 17 человек, еще один погиб.

Кроме того, в ночь на 17 января на подлете в Одесскую область силы ПВО сбили 11 дронов. Впрочем, все же есть и последствия. По информации от ОВА, три человека ранены.

Также оккупанты атаковали Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую область. Там без пострадавших. Всего в эту ночь зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны.