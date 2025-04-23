Горіли будинки, постраждали люди: у ДСНС показали наслідки удару РФ по Одесі
В Одесі після чергової російської дронової атаки вже загасили пожежі, зокрема у житлових будинках. Надзвичайники оприлюднили кадри з місця ліквідації наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаюсь на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Росія вчергове атакувала Одесу. За попередньою інформацією постраждали 2 людини", - йдеться в публікації в соцмережі Служби.
У ДСНС поінформували, що в результаті дронових ударів противника було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також "зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств".
Також зазначається, що над ліквідацією пожеж працювали рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії/ Вогонь вже загасили..
"Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям", - додали надзвичайники.
Вечірня атака дронів на Одесу
Нагадаємо, вчора ввечері 22 квітня у Повітряних силах повідомляли про фіксацію руху кількох груп ударних БПЛА ворога у напрямку Одеської області. Дрони-камікадзе територіально рухалися з акваторії Чорного моря зокрема у бік Одеси / Чорноморська. Також були помічені групи "Шахедів" у передмісті Одеси.
На тлі загрози дронових ударів в Одесі пролунало кілька вибухів. Також в мережі писали про роботу ППО у районі міста.
Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що під час даної дронової атаки під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Чиновник повідомив, що в результаті ударів БПЛА спалахнуло кілька пожеж.
Також він розповів, що попередньо відомо про двох постраждалих внаслідок ворожого повітряного обстрілу.
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