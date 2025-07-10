Горіли багатоповерхівки, пошкоджено ТЦ: наслідки атаки на Київ по районах

Унаслідок комбінованої атаки, 10 липня, столиця зазнала масштабних руйнувань. Зафіксовано пошкодження у шести районах Києва, найбільше - у Шевченківському та Подільському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Для атаки окупанти застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Станом на 10:30 підтверджено значні руйнування у шести районах Києва.
За наявною інформацією, загинули дві людини, серед них - працівниця столичного метрополітену, молода поліцейська. Ще 16 осіб зазнали поранень, десять із них госпіталізували.
Загалом пошкодження зафіксовано на 12 локаціях. Під удар потрапили школа, житлові будинки (7 адрес), нежитлова та офісна забудова.
Місцева влада відзначила високу дисципліну мешканців одного з постраждалих будинків - усі перебували в укритті, тому вдалося уникнути жертв.
У районі розгорнуті оперативні штаби для надання допомоги:
вул. Коперника, 8
вул. Іллєнка, 39
Загалом зафіксовані пошкодження на 6 локаціях. Серед них 1 житловий будинок.
Гуманітарний штаб працює за адресою вул. Електриків, 28-Г.
Фото: наслідки масованої атаки на столицю (t.me/tkachenkotymur)
Росіяни сьогодні вночі, 10 липня, масовано атакували Україну. Основою ціллю ворожого удару став Київ. У столиці лунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів та рух ракет на місто.
Загалом протиповітряній обороні вдалось збити 178 засобів повітряного нападу. Зокрема 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Також про наслідки ворожої атаки на Київ детально можна подивитися у репортажі РБК-Україна.
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