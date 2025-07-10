Горіли багатоповерхівки, пошкоджено ТЦ: наслідки атаки на Київ по районах

Унаслідок комбінованої атаки, 10 липня, столиця зазнала масштабних руйнувань. Зафіксовано пошкодження у шести районах Києва, найбільше - у Шевченківському та Подільському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

Для атаки окупанти застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Станом на 10:30 підтверджено значні руйнування у шести районах Києва.

Жертви та постраждалі

За наявною інформацією, загинули дві людини, серед них - працівниця столичного метрополітену, молода поліцейська. Ще 16 осіб зазнали поранень, десять із них госпіталізували.

Шевченківський район

загоряння на даху 12-ти поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

займання в гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.

пожежа у 5-ти поверховому будинку. Пожежу ліквідовано.

пошкодження та займання на верхньому поверсі 10-ти поверхового житлового будинку.

падіння частини збитої повітряної цілі на території школи.

часткове пошкодження двох офісних будівель за різними адресами.

падіння уламків на відкриту територію.

пошкодження 9-ти поверхового житлового будинку.

падіння решток БпЛА на дах багатоповерхівки.

Загалом пошкодження зафіксовано на 12 локаціях. Під удар потрапили школа, житлові будинки (7 адрес), нежитлова та офісна забудова.

Місцева влада відзначила високу дисципліну мешканців одного з постраждалих будинків - усі перебували в укритті, тому вдалося уникнути жертв.

У районі розгорнуті оперативні штаби для надання допомоги:

вул. Коперника, 8

вул. Іллєнка, 39

Подільській район

пожежа та часткова руйнація нежитлових приміщень на трьох локаціях.

пошкодження скління вікон в житловому будинку.

падіння решток збитих повітряних цілей на відкритій території за двома адресами

Загалом зафіксовані пошкодження на 6 локаціях. Серед них 1 житловий будинок.

Гуманітарний штаб працює за адресою вул. Електриків, 28-Г.

Дарницький район

займання на теренах гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано.

падіння уламків БпЛА на подвірʼї житлового будинку.

Соломʼянський район

пожежа в житловому будинку.

пожежа на даху нежитлової споруди.

займання складського приміщення.

Оболонський район

падіння уламків БпЛА на території торгового центру.

Деснянський район

займання нежитлової споруди. Пожежу ліквідовано.

Фото: наслідки масованої атаки на столицю (t.me/tkachenkotymur)