Горели многоэтажки, повреждены ТЦ: последствия атаки на Киев по районам
В результате комбинированной атаки, 10 июля, столица подверглась масштабным разрушениям. Зафиксированы повреждения в шести районах Киева, больше всего - в Шевченковском и Подольском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Для атаки оккупанты применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. По состоянию на 10:30 подтверждены значительные разрушения в шести районах Киева.
Жертвы и пострадавшие
По имеющейся информации, погибли два человека, среди них - работница столичного метрополитена, молодая полицейская. Еще 16 человек получили ранения, десять из них госпитализированы.
Шевченковский район
- возгорание на крыше 12-ти этажного жилого дома. Пожар ликвидирован.
- возгорание в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.
- пожар в 5-ти этажном доме. Пожар ликвидирован.
- повреждения и возгорание на верхнем этаже 10-ти этажного жилого дома.
- падение части сбитой воздушной цели на территории школы.
- частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам.
- падение обломков на открытую территорию.
- повреждение 9-ти этажного жилого дома.
- падение остатков БпЛА на крышу многоэтажки.
В общем повреждения зафиксированы на 12 локациях. Под удар попали школа, жилые дома (7 адресов), нежилая и офисная застройка.
Местные власти отметили высокую дисциплину жителей одного из пострадавших домов - все находились в укрытии, поэтому удалось избежать жертв.
В районе развернуты оперативные штабы для оказания помощи:
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ул. Коперника, 8
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ул. Ильенко, 39
Подольской район
- пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях.
- повреждение остекления окон в жилом доме.
- падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам
В общем зафиксированы повреждения на 6 локациях. Среди них 1 жилой дом.
Гуманитарный штаб работает по адресу ул. Электриков, 28-Г.
Дарницкий район
- возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
- падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.
Соломенский район
- пожар в жилом доме.
- пожар на крыше нежилого здания.
- возгорание складского помещения.
Оболонский район
- падение обломков БпЛА на территории торгового центра.
Деснянский район
- возгорание нежилого сооружения. Пожар ликвидирован.
Фото: последствия массированной атаки на столицу (t.me/tkachenkotymur)
Ночной обстрел 10 июля
Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину. Основной целью вражеского удара стал Киев. В столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов и движении ракет на город.
В общем противовоздушной обороне удалось сбить 178 средств воздушного нападения. В частности 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Также о последствиях вражеской атаки на Киев подробно можно посмотреть в репортаже РБК-Украина.
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