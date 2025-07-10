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Горели многоэтажки, повреждены ТЦ: последствия атаки на Киев по районам

Киев, Четверг 10 июля 2025 12:07
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Горели многоэтажки, повреждены ТЦ: последствия атаки на Киев по районам Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев 10 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В результате комбинированной атаки, 10 июля, столица подверглась масштабным разрушениям. Зафиксированы повреждения в шести районах Киева, больше всего - в Шевченковском и Подольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Для атаки оккупанты применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. По состоянию на 10:30 подтверждены значительные разрушения в шести районах Киева.

Жертвы и пострадавшие

По имеющейся информации, погибли два человека, среди них - работница столичного метрополитена, молодая полицейская. Еще 16 человек получили ранения, десять из них госпитализированы.

Шевченковский район

  • возгорание на крыше 12-ти этажного жилого дома. Пожар ликвидирован.
  • возгорание в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.
  • пожар в 5-ти этажном доме. Пожар ликвидирован.
  • повреждения и возгорание на верхнем этаже 10-ти этажного жилого дома.
  • падение части сбитой воздушной цели на территории школы.
  • частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам.
  • падение обломков на открытую территорию.
  • повреждение 9-ти этажного жилого дома.
  • падение остатков БпЛА на крышу многоэтажки.

В общем повреждения зафиксированы на 12 локациях. Под удар попали школа, жилые дома (7 адресов), нежилая и офисная застройка.

Местные власти отметили высокую дисциплину жителей одного из пострадавших домов - все находились в укрытии, поэтому удалось избежать жертв.

В районе развернуты оперативные штабы для оказания помощи:

  • ул. Коперника, 8

  • ул. Ильенко, 39

Подольской район

  • пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях.
  • повреждение остекления окон в жилом доме.
  • падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам

В общем зафиксированы повреждения на 6 локациях. Среди них 1 жилой дом.

Гуманитарный штаб работает по адресу ул. Электриков, 28-Г.

Дарницкий район

  • возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
  • падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.

Соломенский район

  • пожар в жилом доме.
  • пожар на крыше нежилого здания.
  • возгорание складского помещения.

Оболонский район

  • падение обломков БпЛА на территории торгового центра.

Деснянский район

  • возгорание нежилого сооружения. Пожар ликвидирован.

Фото: последствия массированной атаки на столицу (t.me/tkachenkotymur)

Ночной обстрел 10 июля

Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину. Основной целью вражеского удара стал Киев. В столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов и движении ракет на город.

В общем противовоздушной обороне удалось сбить 178 средств воздушного нападения. В частности 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Также о последствиях вражеской атаки на Киев подробно можно посмотреть в репортаже РБК-Украина.

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