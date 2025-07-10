Горели многоэтажки, повреждены ТЦ: последствия атаки на Киев по районам

В результате комбинированной атаки, 10 июля, столица подверглась масштабным разрушениям. Зафиксированы повреждения в шести районах Киева, больше всего - в Шевченковском и Подольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко .

Для атаки оккупанты применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. По состоянию на 10:30 подтверждены значительные разрушения в шести районах Киева.

Жертвы и пострадавшие

По имеющейся информации, погибли два человека, среди них - работница столичного метрополитена, молодая полицейская. Еще 16 человек получили ранения, десять из них госпитализированы.

Шевченковский район

возгорание на крыше 12-ти этажного жилого дома. Пожар ликвидирован.

возгорание в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.

пожар в 5-ти этажном доме. Пожар ликвидирован.

повреждения и возгорание на верхнем этаже 10-ти этажного жилого дома.

падение части сбитой воздушной цели на территории школы.

частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам.

падение обломков на открытую территорию.

повреждение 9-ти этажного жилого дома.

падение остатков БпЛА на крышу многоэтажки.

В общем повреждения зафиксированы на 12 локациях. Под удар попали школа, жилые дома (7 адресов), нежилая и офисная застройка.

Местные власти отметили высокую дисциплину жителей одного из пострадавших домов - все находились в укрытии, поэтому удалось избежать жертв.

В районе развернуты оперативные штабы для оказания помощи:

ул. Коперника, 8

ул. Ильенко, 39

Подольской район

пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях.

повреждение остекления окон в жилом доме.

падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам

В общем зафиксированы повреждения на 6 локациях. Среди них 1 жилой дом.

Гуманитарный штаб работает по адресу ул. Электриков, 28-Г.

Дарницкий район

возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.

Соломенский район

пожар в жилом доме.

пожар на крыше нежилого здания.

возгорание складского помещения.

Оболонский район

падение обломков БпЛА на территории торгового центра.

Деснянский район

возгорание нежилого сооружения. Пожар ликвидирован.

Фото: последствия массированной атаки на столицу (t.me/tkachenkotymur)